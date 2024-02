Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Questa domenica, grazie all’iniziativa “Domenica al museo”, la Reggia di Caserta si visita gratis. Saranno aperti gli appartamenti reali e il parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, le mostre in corso, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.

MUSICA/1

Venerdì il Pecoranera di Pignataro Maggiore ospita il Francesco Marziani Trio, con Marziani al piano, Antonio Napolitano al contrabbasso ed Aldo Fucile alla batteria. I tre musicisti eseguiranno vari brani di George Gershwin tra cui alcuni tratti da “Porgy and Bess”.

MUSICA/2

Il sassofono di Gianni D'Argenzio, la chitarra di Ferdinando Ghidelli, il basso di Enzo Faraldo e la batteria di Gino Izzo si incontrano venerdì alla Andy Osteria, nella frazione di Ercole di Caserta.

Nella scaletta dei quattro musicisti casertani standards jazz e composizioni originali.

TEATRO/1

Sul palco del teatro Civico 14 di Caserta sabato (in replica domenica) arriva Gea Martire con la black comedy "Della storia di G. G.". Tratto dal racconto di Mariagrazia Rispoli e la regia di Mariano Lamberti, lo spettacolo vede protagonista una donna alle prese con la dolorosa perdita del padre che prova un’irrefrenabile attrazione per l’uomo che ha il compito di sotterrarlo.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica al Teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta c’è lo spettacolo "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek. Sul palco Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari che, insieme al resto della compagnia, sabato pomeriggio saranno anche ospiti del ciclo di incontri “Salotto a Teatro”.

TEATRO/3

Si ispira a “Marburg” di Guillem Clua lo spettacolo "Non ci sarà mai posto per l'odio", nuova ideazione di Michele Pagano per la sua OfficinaTeatro. Sul palco di San Leucio sabato e domenica con Sara Brancato, Umberto Pappadia, Dalila Fiore, Joe Nicodemo, Gabriele De Carlo, Rita Pinna, Carmen Perrella, Carmine Claudio Covino e Davide Guerriero.

TEATRO/4

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, va in scena il pluripremiato "Edison vs Tesla - La luce e l'oblio", prodotto dalla Compagnia Teatrale “Red Roger” e dall’Associazione “Maccheroni Amari” di Benevento. La regia è di Georgia de’ Conno.