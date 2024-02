Vescovo,rabbino e imam in dialogo per la pace

«Cristiani, musulmani ed ebrei dopo la Shoah» è il titolo del convegno che si terrà oggi a Teverola, alla presenza del vescovo di Aversa Angelo Spinillo, dell’imam della moschea di San Marcellino Nasser Hidouri, del rabbino capo di Napoli Cesare Moscati, di Diana Pezza Borrelli, referente dell’associazione Amicizia ebraico cristiana di Napoli.

L’incontro, che si svolgerà nel salone parrocchiale della chiesa ‘San Giovanni evangelista’ alle 18.30, è stato promosso dalle associazioni ‘Sì Teverola onlus’ (introdurrà il presidente Antonio Zacchia) e Migr- Azioni.

L’iniziativa, che si pone come obiettivo una riflessione sulla necessità di un dialogo urgente per costruire ponti di speranza in questo difficile momento storico dilaniato da guerre e tensioni, rientra nei passi verso il Trentennale dell’uccisione di don Peppe Diana.

A coordinare i lavori sarà la giornalista Alessandra Tommasino.