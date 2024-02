Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Domenica ingresso con biglietto gratuito alla Reggia di Caserta, in occasione dell'iniziativa "Domenica al Museo". Come di consueto, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l'altra sarà disponibile presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone.

LIBRI

Venerdì al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri, per gli eventi targati Capua il Luogo della Lingua festival, un evento imperdibile tra Parole&Musica: il musicista Marco Zurzolo presenta il suo libro “O fischio ca nun fa paura” (Colonnese). Conduce Nicoletta Ferace.

MUSICA

Appuntamenti venerdì alla Andy Osteria, a Caserta con il Latin Jazz Trio, ovvero Lello Petrarca al piano, Enzo Faraldo al six strings bass e Gino Izzo alla batteria.

Nella scaletta della serata brani standard jazz rielaborati in chiave latina e brani originali composti da Lello Petrarca.

TEATRO/1

Mimmo Borrelli, uno dei più fantasmogorici aedi contemporanei, arriva a Caserta, al Teatro Civico 14, con “Napucalisse”, racconto dolente e arrabbiato dell’uomo napoletano. In scena sabato (alle 20) e domenica (alle 18).

TEATRO/2

Luigi Lo Cascio, interprete, e Marco Tullio Giordana, regista, mettono in scena Pier Paolo Pasolini nello spettacolo "Pa", da venerdì a domenica al teatro Comunale "Costantino Parravano" di Caserta. Lo spettacolo è stato scritto a quattro mani da regista e protagonista, partendo da poesie dello scrittore. In scena anche Sebastien Halnaut.

TEATRO/3

Sabato e domenica sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, “Malgrado il cielo riflesso sui vetri”, spettacolo liberamente ispirato a Bashir Lazhar con la regia di Michele Pagano. Gli interpreti sono Andrea Cicia ed Antonella Ricciardi.