Teatro Mediterraneo, lo spettacolo degli artisti uniti per la beneficenza al Pausilipon

Si è tenuto al Teatro Mediterraneo la quindicesima edizione di «Un mondo di solidarietà»: lo spettacolo che sposa la solidarietà in un connubio speciale a favore dei bambini, e che esprime il cuore grande di Napoli.

La manifestazione ideata e diretta da Diego Di Flora e che da anni vede come madrina Mariagrazia Cucinotta è in collaborazione con il comune di Napoli. All'evento l’assessore alle politiche sociali del comune Luca Trapanese e la fondazione Santobono Pausilipon, a cui sono stati consegnati i fondi raccolti per l'acquisto di un elettromiografo.

Quest’anno obiettivo raggiunto per l’acquisto del macchinario utile alla valutazione della funzione muscolare dei bambini con patologie neurologiche o ortopediche. Sul palco si sono esibiti cantanti, comici e artisti per la beneficenza, per la regia di Janpa Serino e Francesco Mastandrea. Da Enzo Gragnaniello a Mariano Bruno, dai Neri per Caso a Peppe Iodice, il giovanissimo Andrea Settembre da X-Factor tantissimi gli ospiti sulla palco della kermesse.

Mariagrazia Cucinotta ha dichiarato: «Anche quest’anno sono stata felicissima di essere madrina di questa manifestazione giunta alla sua 15esima edizione in 17 anni».

Il direttore artistico Di Flora ha poi aggiunto: «Anche quest’anno abbiamo raccolto cifre importantissime per il nostro progetto che come sempre è a favore dei bambini», ha ribadito Di Flora, «e nonostante ormai da 15 edizioni conosca bene il cuore enorme di Napoli e dei tanti artisti che partecipano gratuitamente ad Un mondo di solidarietà, ancora mi emoziona vedere quanto si riesca a fare».