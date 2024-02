Mostra d'Oltremare, la 50esima edizione di «Nauticsud» con Il Mattino, Rai e Bcc

Tra le fiere più rilevanti della Mostra d'Oltremare, «Nauticsud» torna per la 50esima edizione dal 10 al 18 febbraio aumentando lo spazio espositivo e gli espositori Afina. Saranno inoltre presenti gli Stati Generali della nautica e 3 ministri con i quali verranno trattate i temi riguardanti le novità produttive, il calendario di eventi e anche alcune delle problematiche rilevanti del settore nautico in Campania.

Parteciperanno all'evento i ministri Nello Musumeci, Daniela Santanchè e Adolfo Urso, oltre che le istituzioni del territorio, le forze armate, la partner Bcc, mentre il patrocinio sarà della Rai e del quotidiano Il Mattino.

La presentazione della fiera avvenuta con una conferenza stampa nella sala Italia della Mostra d'Oltremare, ha ospitato il consigliere delegato Maria Caputo e il presidente Remo Minopoli della MdO, il presidente della banca Bcc di Napoli Amedeo Manzo e il presidente di Afina Gennaro Amato.

Il presidente Gennaro Amato ha dichiarato: «Avremo tanti della cantieristica napoletana, tanti rivenditori e produttori della filiera napoletana.

Napoli non solo serve a se stessa ma serve anche a tutta la filiera italiana. Tanti cantieri del nord vengono a rifornirsi qui dalla tappezzeria all'acciaio. Questo è motivo di orgoglio per noi napoletani, e va ripagato. Pensate se ci espandessimo a Mergellina con 350 posti barca, pensate quanti brand sarebbero interessati a venire».

Il binomio composto dall'Associazione filiera italiana della nautica e la Mostra d'Oltremare ha aumentato lo spazio espositivo, nel tratto tra Via delle 28 fontane ed il Teatro Mediterraneo, rispetto alle edizioni passate.

Negli anni le diverse edizioni hanno accolto svariati brand, quest'anno gli espositori sono in aumento. Alcuni dei brand più rilevanti del settore nautico presenti saranno Itama, Azimut, Cranchi, Rio Yacht, Cayman e Beneteau, Gruppo Ferretti e il celebre marchio Riva.

Il presidente della Bcc Amedeo Manzo ha aggiunto: «Le cose vanno costruite, non bisogna aspettare. Se aspetti, se fai la stessa strada torni sempre nello stesso posto. Con coraggio dobbiamo investire nella costruzione di porti e dare valore alle nostre industrie. Questa è una giornata importante, sono 50 anni in cui abbiamo vissuto di tutto, anche il cambiamento dei prezzi. Noi saremo vicini per sostenere i privati per poter acquistare una barca e attraccare nella nostra città».

Il segmento produttivo dei battelli pneumatici, dei gozzi e dei motoscafi, accompagnato dai motori marini fuoribordo sarà quello più rappresentato al Nauticsud, oltre alle esposizioni dedicate agli yacht e imbarcazioni di lusso.

Il biglietto d'ingresso ha un costo di €12, ma è possibile acquistarlo anche online con un sovrapprezzo di €1,50. Gli orari per partecipare sono dalle ore 12:30 alle 19 tutti i giorni, mentre da venerdì a domenica si potrà accedere già dalle ore 10:30 con chiusura alle ore 20:30.