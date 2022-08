Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

FAMIGLIE

Al “Club insieme” di Mondragone si visita la mostra “Living Dinosaurs” (aperta tutti i giorni, fino al prossimo 11 settembre, dalle 18 all'una di notte). Un’avventura per tutta la famiglia alla scoperta dei giganti della terra estinti milioni di anni fa.

FOOD

A Mondragone, in piazza Conte (lungomare ex pontile), è in corso la seconda edizione del “Mondragone Pizza Festival”. Fino a martedì diciassette pizzerie proporranno pizze tradizionali, creative e gluten free. Previsti anche musica ed intrattenimento per i piccoli.

LIBRI

A Casertavecchia sono numerosi gli appuntamenti di “Un borgo di libri”, la rassegna letteraria diretta da Luigi Ferraiuolo. Tutta la settimana ospiti, incontri, dibattiti e presentazioni di libri.

MANIFESTAZIONI

A Capua prende il via venerdì la decima edizione de “La Città sotto la città”, manifestazione promossa dalla Regione Campania in collaborazione con i Comuni attraversati dalla via Appia, “regina viarum”. Il progetto prevede quattro weekend di eventi nei Comuni dell’Appia, con spettacoli, degustazioni e visite guidate ai monumenti da Capua passando per Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Curti e Casagiove.

MUSICA/1

Al Real Sito di Carditello, nell’ambito del “Carditello Festival 2022”, venerdì c’è Riccardo Cocciante in concerto. L’artista, che si appresta a festeggiare i cinquant’anni di carriera, porterà il suo spettacolo "Cocciante canta Cocciante". Con lui l'Orchestra Saverio Mercadante, diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

MUSICA/2

Si chiama “Percorsi d'arte: La musica dell'anima” la serata in programma martedì al Museo provinciale campano di Capua, con musiche del mondo dell'opera, colonne sonore famose e un omaggio al musicista capuano Giuseppe Martucci. Non mancherà la visita guidata ad una sala del museo Campano a cura della Damusa Aps.

MUSICA/3

Sono due i concerti che si terranno giovedì a Casertavecchia, in piazza Vescovado, per la cinquantesima edizione di “Settembre al Borgo”: alle 19 l’esibizione al contrabbasso di Renaud Garcia Fons, mentre alle 21 toccherà a Frida Bollani Magoni al pianoforte.

MUSICA/4

Con il concerto di Sal da Vinci venerdì, a San Leucio, si conclude il festival “Un'estate da BelvedeRe”. Il cantante proporrà tutti i successi che compongono il suo repertorio.

TEATRO

Venerdì nel borgo di Foresta, a Tora e Piccilli, nell’ambito della rassegna “Forestate 2022” va in scena lo spettacolo "La vacca" di Elvira Buonocore. Sul palco Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano e Gennaro Maresca. L’appuntamento alle 21 in piazza Sant’Andrea.

