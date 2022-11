BAMBINI

Al centro commerciale Campania, a Marcianise, per i bambini prosegue “EarthLab”, viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle usanze, delle leggende e dei suoni di tantissimi paesi e continenti. Sabato e domenica gli appuntamenti dedicati all’Africa in cui i piccoli partecipanti saranno coinvolti in balli di gruppo, letture di fiabe, giochi di gruppo.

CINEMA

Per il secondo appuntamento della rassegna “Maestri alla Reggia”, promossa dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, lunedì alla Reggia di Caserta c’è il regista Emanuele Crialese che, intervistato da Andrea Morandi, incontrerà il pubblico per ripercorrere la sua carriera cinematografica scandita da successi di critica e pubblico.

MOSTRE/1

Alla libreria Malìa, in via Gemito a Caserta, si visita fino al 5 dicembre la mostra fotografica "10+UNA". Dieci sono i ritratti, dieci le donne, una è la fotografa che con ciascuna ha instaurato una relazione e ha messo parte di sé in ogni foto.

MOSTRE/2

La galleria d’arte contemporanea Spazio Vitale, in Piazza Marconi ad Aversa, ospita fino al 3 dicembre la mostra “Donna Pace Libertà”. Curata da Pasquale Lettieri, l'esposizione presenta una serie di lavori di Fiormario Cilvini, assemblaggi polimaterici dedicati alle sofferenze e rivendicazioni delle donne iraniane e alla violenza di genere.

MUSICA

A La quinta Pinta, in via Ferrarecce a Caserta, giovedì è in programma “Fabrizio De Andrè: l’uomo, il pensiero, la poetica…le canzoni”, momento di musica e dialogo a cura di Francesco Natale (voce e chitarra). Ad affiancarlo Sergio Prozzo (mandolino, mandola) e Franco Faraldo (percussioni).

TEATRO/1

Al teatro Lendi di Sant’Arpino la stagione teatrale prende il via mercoledì con Carlo Buccirosso, protagonista di "L'erba del vicino è sempre più verde". L’attore veste i panni di Marcello Trevisan, irreprensibile e scrupoloso cassiere di banca che, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di profonda depressione.

TEATRO/2

Giovedì Massimiliano Gallo arriva sul palco del teatro Garibaldi, a Santa Maria Capua Vetere, con “Stasera, punto e a capo”, un itinerario tra musica e racconti alla scoperta di consuetudini e tradizioni di una volta: dalle musicassette da riavvolgere con la matita al Postalmarket. In scena anche Shalana Santana, la cantante Pina Germanà e l’ensemble diretta da Mimmo Napoletano.

TEATRO/3

E’ liberamente ispirato a “Illusioni” di Vyrypaev lo spettacolo “Le eternità”, sabato e domenica sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio. Scritto e diretto da Michele Pagano, questo spettacolo è interpretato da Andrea Cicia, Rita Pinna, Giuseppe Scialla e Sara Brancato.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)