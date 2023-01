Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LETTERATURA

Nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Santa Maria Capua Vetere gli appuntamenti della “Lectura Dantis Sammaritana” proseguono mercoledì con l’intervento del professore Nicola Di Tella sul tema “Il destino dell’uomo dipende dalle sue scelte. Tendenze peccaminose, errori e possibilità di redenzione in personaggi esemplari del poema dantesco”.

LIBRI

Per la rassegna “Saperi e sapori” venerdì all’Enoteca Provinciale in via Battisti, a Caserta, si presenta "Il cofanetto di madreperla" di Walter Vettori. Ne parlano con l'autore Francesco Massarelli ed Alessandro Manna. Letture a cura degli allievi del Teatro Civico 14.

MOSTRE

Si inaugura giovedì al Circolo dei lettori di Capua, al civico 88 di corso Gran Priorato di Malta, la mostra di Umberto Fabrocile "L'agonia della parola". Visite fino a domenica 19 febbraio.

MUSICA/1

Venerdì al Day Twenty9, in via Marchesiello a Caserta, con il live “Walter sings Nat King Cole” Walter Ricci, accompagnato da Dario Rosciglione al contrabbasso ed Amedeo Ariano alla batteria, omaggerà l’icona del jazz americano Nat King Cole.

MUSCA/2

Venerdì Lelio Morra torna in concerto al Matuta di Santa Maria Capua Vetere. Il cantautore, che annovera un migliaio di concerti in giro, due milioni di ascolti su Spotity e riconoscimenti come la vittoria del Premio De Andrè ed il Premio Mogol, sarà accompagnato da Caterina Bianco al violino.

MUSICA/3

Giovanni Amato alla tromba e Dario Deidda al contrabbasso, accompagnati da Pietro Lussu al pianoforte, sono in concerto venerdì all’Art Gallery Civico 103 di Aversa. Il live avrà inizio alle 21.

TEATRO/1

Da mercoledì a venerdì Carlo Buccirosso, nella triplice veste di autore, regista e attore, mette in scena al teatro Lendi di Sant’Arpino "L'erba del vicino è sempre più verde". Sul palco anche Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo.

TEATRO/2

Stefano Accorsi è mercoledì al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere e da venerdì a domenica al teatro Comunale di Caserta, protagonista di "Azul. Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)