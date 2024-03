Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA/1

Al cine-teatro Don Bosco, a Caserta, martedì per il Cineforum di Caserta Film Lab arriva “Patagonia”, l’esordio al lungometraggio di Simone Bonelli, in concorso all’ultimo festival di Locarno. La storia di Yuri e Agostino che, sognando la libertà della Patagonia, partono per un viaggio di autodeterminazione che si trasformerà in un delirio di controllo e prigionia. Proiezioni alle 18.30 ed alle 21.

CINEMA/2

All’Auditorium Provinciale di Caserta giovedì si presenta “Via Crucis – il film”, narrazione di Fabbrica Wojtyla degli ultimi istanti della vita di Cristo.

Il film è stato girato interamente nel borgo medievale di Casertavecchia. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

FAMIGLIE

Per i più piccoli sabato al Planetario di Caserta c’è "La fata della notte”, spettacolo in cupola digitale che racconta tutto sulla Luna: com’è fatta, perché cambia sempre posizione, forma e luminosità, quando e dove si può osservare in cielo. Adatto a spettatori tra i 5 ed i 12 anni.

INCONTRI

Lunedì nella Sala degli incontri d’arte degli Appartamenti reali della Reggia di Caserta, Riccardo Lattuada, professore ordinario di Storia dell’arte moderna dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e Anna Grimaldi, docente e storica dell’arte, dialogano su “Domenico Mondo alla Reggia di Caserta. Un abile interprete della pittura classicista del Settecento napoletano”. L’appuntamento è alle 17.

LIBRI

Negli spazi del Circolo Auser “Teresa Noce”, in via Sant’Antonio di Padova a Caserta, lunedì con Paolo Miggiano ed il suo “C’è ancora tempo – Storie di donne che resistono” si parlerà della resistenza delle donne che subiscono l'uccisione dei propri cari. Letture affidate ad Anna D'Ambra.

MUSICA

Mercoledì Vesuviano, accompagnata da Vincenzo e Pietro Lauretta, è live al Matuta di Santa Maria Capua Vetere. All’anagrafe Carmine Lauretta, Vesuviano si definisce un pirata: approda a nuove canzoni, come la ballata "'Na sola voce", navigando e pescando in un background che va dalla musica popolare all’r’n’b, da Marcello Colasurdo a Stromae.