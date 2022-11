Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

INCONTRI

“Caserta città del gusto”. Lo rivelerà l’incontro di lunedì organizzato dal Comune di Caserta, nella sala consiliare. Relatore il giornalista enogastronomico Vincenzo D’Antonio che, in un suo studio, ha individuato la città di Caserta tra i primi posti in Italia per densità di locali eccellenti.

LIBRI/1

Nell’ambito di “Atella Viva, un Festival lungo un Anno”, mercoledì all’Auditorium Istituto Mondo Libero di Sant'Arpino si presenta "Pagine Gialle", ultima fatica editoriale dell’umorista e scrittore Lello Marangio, edito da Homo Scrivens, nella collana Direzioni immaginarie.

LIBRI/2

Diego de Silva torna a Capua. Lo scrittore sarà ospite venerdì del Circolo dei lettori di Capua - Cose d'Interni Libri per gli incontri in libreria di “Capua il Luogo della Lingua festival” per parlare, partendo dal suo ultimo libro, il sesto della saga di Malinconico, dal titolo “Sono felice, dove ho sbagliato?”, del successo della fiction e del suo ruolo da sceneggiatore.

MERCATINI DI NATALE

A San Potito Sannitico si inaugura sabato la 22esima edizione di “Mercatino di Natale”. In piazza Giorgio La Pira gli stand, aperti dalle 10 nella mattinata di domenica. Il programma non si fa mancare nulla: dall’arte presepiale allo street food, dalle attività dedicate ai bambini ad un tour dei murales che colorano la cittadina.

MUSICA

Nel SottoScala di Radio Zar Zak, a Casapulla, sabato arrivano Javier Girotto & Francesco Nastro con "Passione". I due musicisti si uniscono in questo progetto per indagare le tantissime contaminazioni che il jazz possiede.

POESIA

Le poesie di William B. Yeats saranno lette e commentate insieme al prossimo incontro del gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore”. L’appuntamento martedì nella sede dell'associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio nella frazione di San Benedetto di Caserta.

TEATRO/1

Al Teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta la stagione prosegue con “Mettici la mano”, spettacolo di Maurizio De Giovanni con la regia di Alessandro D'Alatri. Sul palco, da venerdì a domenica, Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica al teatro Ricciardi di Capua c’è Maurizio Casagrande con "A tu per tre 2.0". Ad affiancare l’attore ci saranno una pianista ed una cantante: un "triangolo" pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)