Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI/1

Domenica si rinnova l'appuntamento con la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Anche stavolta la Reggia di Caserta accoglierà il suo pubblico con accessi contingentati per numero di visitatori e fasce orarie.

BENI CULTURALI/2

A Calvi Risorta domenica ritornano le aperture del MuViCa – Museo Virtuale di Cales. Il visitatore sarà proiettato all’interno del sito archeologico di Cales, ripercorrendo la sua storia dalle origini ad oggi, con ricostruzioni 3D, filmati e mappe interattive.

LIBRI/1

Sabato alla libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, si presenta “Nessuno è perfetto, ma l'amore sì” (San Paolo Edizioni) di Francesca Mineo. Conversa con l’autrice Antonella Ricciardi.

LIBRI/2

Alla libreria La Feltrinelli di Caserta è in programma sabato la presentazione di "Per non restare laggiù'" di Marilena Lucente. Dialogano con l'autrice Sante Roperto e Piero Rossano.

LIBRI/3

Elisa Ruotolo sarà sabato nella sede dell’associazione “A Casa di Lucia”, in via Ponte a Sala, per presentare il suo libro "Il lungo inverno di Ugo Singer". Ad affiancarla saranno Ottavio Mirra ed i giovani lettori coordinati da Donatella Pasquariello.

MANIFESTAZIONI/1

Per la “Festa delle Oasi” domenica l’appuntamento è al Bosco di San Silvestro, a San Leucio, per una giornata piena di attività: laboratori, incontri, visite guidate, passeggiate e numerosi spunti per riflettere sul valore della tutela della natura.

MANIFESTAZIONI/2

Domenica, a Capua, un'intera mattinata dedicata all'attesa del Giro d'Italia, che attraverserà la provincia di Caserta il 12 maggio. Il programma è ricco: passeggiate in e-bike, letture a cura di Marilena Lucente su Alfonsina Strada (prima donna ciclista ad aver partecipato al Giro d'Italia), passeggiata nel centro storico di Capua.

MUSICA/1

Per la rassegna “Concerti di Primavera” dell'Associazione Anna Jervolino, domenica, al Museo Campano di Capua, Massimiliano Damerini al pianoforte suonerà brani di Szymanowski, Debussy, Fauré e Chopin.

MUSICA/2

Venerdì al Matuta di Santa Maria Capua Vetere ritornano i The Rivati. La band nata da un’idea di Paolo Maccaro e Marco Cassese è ormai attiva da più di dieci anni ed è apprezzata per l’originale fusione di black music, cantautorato italiano e tradizione napoletana.

SAGRE

A Casi, frazione di Teano, sabato si fa festa con la Sagra dei Palluottoli, ovvero le polpette di pane con salsiccia paesana. Nella proposta degli stand tanti altri piatti tipici della tradizione locale.

TEATRO/1

Va in scena domenica al teatro Civico 14 di Caserta lo spettacolo "Voce d’alloro: metamorfosi di salvezza". Regista e interprete di questo lavoro è Daniela Quaranta, nei panni di una giovane donna che si ritrova a riflettere con la centralità che ha attribuito alla figura maschile nel corso della sua vita.

TEATRO/2

Sabato e domenica sul palco di OfficinaTeatro, a San Leucio, c’è "Piscature", spettacolo tratto dall'opera di Raffaele Viviani, ideato e diretto da Michele Pagano. In scena Franscesca Natale, Giuseppe Scialla, Patrizia Berte', Carmine Covino, Ilaria Rinaldo, Antonio Avenia ed Alfonso Cecere.