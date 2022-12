Cosa fare a Caserta nel weekend: tutti gli appuntamenti

ENOGASTRONOMIA

Sabato e domenica a Riardo è in programma “Calici di Natale al Castello”, due giornate di degustazione di vini proposti dalle cantine del territorio, accompagnati da piatti tipici della nostra tradizione, in un percorso lungo il borgo medievale. All’interno del Castello, invece, previste Master class e Showcooking con professionisti del settore enogastronomico.

LIBRI

Alla Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, sabato l’evento dal titolo "L'amore secondo Shakespeare: i sonetti". Si tratta del primo di quattro appuntamenti, a cura del professore di lingua e letteratura inglese Pasquale Pagano, nei quali appassionati e neofiti s’incontreranno per approfondire i più bei versi del Bardo.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/1

Dopo l’accensione del grande abete, entra nel vivo il “Natale a San Tammaro”: sabato si attende Tommaso Primo, in concerto in piazza Don Pasquale Gravino; ancora musica domenica, con un coro gospel nello spazio antistante la Chiesa Madre.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/2

Fino a domenica (e poi da venerdì 16 a domenica 18 dicembre) al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista c’è “Natale Village”. Per i bambini c’è Babbo Natale e tanto divertimento con animazione, giocattoli e burattini. Non meno ricca la proposta per gli adulti: mercatini, maestri presepisti, enogastronomia.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/3

Mercatini di Natale, artisti di strada e spettacoli musicali per il Natale al Borgo di Sant’Angelo in Formis. La manifestazione che si terrà nel borgo che ospita la Basilica benedettina è in programma fino a domenica.

MANIFESTZIONI NATALIZIE/4

Il Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, ospita fino all’8 gennaio Il Giardino Incantato di Babbo Natale, un percorso fatato in cui camminare tra stand colorati, giochi di luci e mercatini. Non mancherà l’occasione di incontrare giocolieri e gli instancabili assistenti di Babbo Natale o di scattare foto sotto il grande Albero dei Desideri.

MUSICA

Domenica, nell’ambito della rassegna “Autunno Musicale”, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta l’Orchestra da Camera di Caserta e Anna Paulova, con la direzione di Antonino Cascio direttore, suoneranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Stamitz, Leopold Kozeluh.

TEATRO/1

Sabato il Premio Ubu 2014 Roberto Latini torna al Teatro Civico 14, a Caserta, con "Venere e Adone – Siamo della stessa mancanza di cui sono fatti i sogni", spettacolo con cui mette in scena, con la sua personalissima cifra, uno dei più sorprendenti miti delle Metamorfosi di Ovidio.

TEATRO/2

Al teatro Comunale di Caserta arriva Alessandro Siani, protagonista da venerdì a domenica con "Extra libertà Live Tour (new Edition)". La libertà è appunto il filo conduttore del nuovo stand up comedy dell’attore, che dialoga con il pubblico affrontando argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social.

TEATRO/3

A palazzo Fazio, in via Seminario 10 a Capua, la rassegna Fazio Open Theater a cura di Antonio Iavazzo prosegue domenica con "White Sound-Suono Bianco", spettacolo prodotto dalle Compagnie “Teatro nel Baule” e “Teatro in Fabula” di Napoli, con testo e regia di Melissa Di Genova e Simona Di Maio.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)