Covid, a Caserta quadro "positivo": «Ma non si canti subito vittoria»

«I dati lasciano il tempo che trovano». È lapidario Giuseppe Signoriello, docente universitario della Luigi Vanvitelli di Statistica medica, quando spiega come «i numeri sono irrilevanti. Ora quello che fa realmente capire se l'epidemia in questo momento deve far paura o no, è la condizione ospedaliera. Gli accessi in Terapia intensiva e i decessi sono quei segnali di riferimento utili per poter leggere la situazione che al momento si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati