Covid, focolaio nel carcere di Santa Maria: «Subito l'obbligo vaccinale per i detenuti»

Sembra che siano almeno 12 i detenuti positivi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo segnala il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo: «La situazione nei penitenziari della Campania nel giro di qualche settimana si è fortemente aggravata e richiede, come stiamo chiedendo già da tempo, l’obbligo vaccinale per tutti i detenuti perché limitarlo solo al personale penitenziario non basta a bloccare il focolaio. Non può essere certo il Green Pass a prevenire il rischio se l’obbligo non viene esteso a tutti, a cominciare dai familiari e dagli avvocati dei detenuti».

«Evidentemente - prosegue Di Giacomo - si immaginano i nostri penitenziari come quelli dei film americani con alte vetrate che separano il detenuto dal familiare o dall'avvocato. La situazione da noi è diversa: gli ingressi dall’esterno avvengono senza esibizione di Green Pass con un lungo percorso interno prima di arrivare alla sala colloqui dove davanti ad un tavolo è montato un semplice pannello in plexiglass come quelli che è possibile trovare nei bar. In queste condizioni, come possono confermare i medici e gli esperti della pandemia, non c’è alcuna condizione di prevenzione vera dal contagio».