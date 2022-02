Covid Hospital di Maddaloni in ginocchio: «Pochi operatori sanitari, è un inferno»

«Facciamo salti mortali per compilare gli orari, per definire piano ferie e per garantire i turni di riposo. Al Covid hospital di Maddaloni la situazione si fa sempre più critica: la carenza di Oss si è cronicizzata, nonostante al momento, la richiesta di ricoveri per fortuna sta diminuendo con il passare dei giorni». A far scattare l'allarme, sono gli stessi sanitari della struttura medici e infermieri professionali - che, da qualche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati