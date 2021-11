De Luca a Caserta difende il biogestore: non va contro il rilancio del turismo

«Il biodigestore non va contro le iniziative di rilancio del turismo, ma contro la stupidità degli esseri umani. È uno degli impianti eco compatibili che vengono sollecitati dall'Europa, perché se non si fanno impianti per il trattamento dell'umido bisogna fare i termovalorizzatori, non ci sono alternative, a meno che qualcuno i rifiuti non voglia mangiarseli la mattina a colazione». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a Caserta a una domanda dei giornalisti sulle polemiche per la realizzazione dell'impianto, che dovrebbe sorgere in località Ponteselice, a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla Reggia. Qui, nel complesso vanvitelliano, il governatore è stato chiamato a intervenire all'iniziativa di Mirabilia Network, cui sono collegate 17 Camere di commercio italiane che si occupano del rilancio del turismo.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Super raffreddore, l'allarme inglese. «Non lo combatte... IL CASO «Brumotti sulla tua testa c'è una taglia. Foggia... L'INCHIESTA Vomero, il passante si trasforma in 007 e fa arrestare gli scippatori...