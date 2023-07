Delegato sindacale licenziato dopo una lite all'ospedale di Caserta, chiesto il reintegro

Un delegato sindacale della Filcams Cgil è stato licenziato dopo una discussione, allo stato presunta, con un dipendente dell'ospedale di Caserta. Lo rende noto la Filcams Cgil, che fa sapere che la vittima del provvedimento è Vincenzo De Angelis, dipendente della Ep, società che si occupa del servizio mensa per i pazienti dell'ospedale San Sebastiano di Caserta, che si è visto recapitare lo scorso 7 luglio una lettera di licenziamento «per giusta causa».

A spingere la società alla risoluzione del rapporto di lavoro la diffida del direttore generale del nosocomio, che ha portato prima alla sospensione e poi al licenziamento del sindacalista.

De Angelis è dal 2001 dipendente della Ep, per cui è stato responsabile della cucina e magazziniere.

In oltre venti anni di attività non ci sono mai state contestazioni a suo carico né problemi con il personale della Ep, né con quello dell'ospedale. La misura adottata nei suoi confronti, ad avviso del sindacato senza nemmeno completare le verifiche della presunta discussione alla base del licenziamento, è stata contestata anche dalla segreteria provinciale della Filcams, che ha inviato una richiesta di incontro urgente al direttore generale Gubitosa per chiedere di rivedere la sua posizione e avviare le procedure per il reintegro del delegato sindacale. Nel contempo De Angelis ha impugnato il licenziamento attraverso i suoi legali.