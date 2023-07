Donazioni sangue, la campagna dell'ospedale Cardarelli di Napoli

Il centro Trasfusionale del Cardarelli invita i donatori a contattare l’ospedale ai numeri: 081/7472489 – 331/6702222 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 oppure a consultare la loro pagina per comunicare la propria disponibilità a donare il sangue in questi giorni. In particolare, l’ospedale registra la necessità di maggiori donazioni tra quanti hanno gruppo 0. Possono donare tutti gli uomini e le donne adulte in buona salute, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Per sensibilizzare su questo tema, il Cardarelli ha lanciato una campagna informativa attraverso i propri canali social, ideata per porre l'accento sul periodo estivo durante il quale si osserva una diminuzione fisiologica delle donazioni e, contemporaneamente, una maggiore richiesta di sangue nelle strutture ospedaliere a causa dei frequenti incidenti estivi.

La campagna social si chiama “La forza del Sangue” ed ha per protagonisti 33 allievi del Corso di Laurea in Infermieristica della Federico II, attivo presso il polo formativo dell’Ospedale Cardarelli. I giovani studenti hanno donato il sangue al Centro Trasfusionale del Cardarelli ed hanno prestato il proprio volto alla campagna.

Il sangue è l’energia che alimenta la vita del corpo umano. Il sangue non si crea in laboratorio: perché qualcuno lo possa ricevere, occorre che qualcun altro lo doni. Per questo il sangue non basta mai.

I giovani studenti, indossando i loro abiti da lavoro, mostrano in modo allegro e positivo come il sangue sia una risorsa primaria per salvare vite umane e come l’impegno di ciascuno possa fare la differenza nella vita delle persone.