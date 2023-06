Giornata mondiale donazione del sangue: l’Avis con l’Azienda sanitaria locale e il Comune in piazza Matteotti per screening gratuiti

L’Avis di Santa Maria Capua Vetere, l'Azienda sanitaria locale di Caserta e il Comune insieme per celebrare la Giornata mondiale della donazione di sangue: oggi mattinata di sensibilizzazione alla donazione e prevenzione sanitaria gratuita.

In piazza Matteotti, dalle 9 alle 12.30, i volontari dell'Avis, sodalizio presieduto da Umberto Di Gennaro, forniranno indicazioni e informazioni alla popolazione sul nobile gesto del dono del sangue spiegandone i benefici e l’utilità. Nella piazza dove affaccia il Duomo, dalle 9 alle 16 sosterà il truck dell’Asl dove, in maniera gratuita, si potranno effettuare il pap test/HPV test, la mammografia, la visita senologica e lo screening del melanoma. Inoltre saranno distribuiti e raccolti i kit per il controllo del colon retto e sarà effettuato lo screening del CA della prostata con prelievo ematico.

Programmate inoltre, per la mattinata del 18 giugno, nella villa comunale visite endocrinologiche ed ecografie alla tiroide gratuite. Grande l'attenzione del Comune sui temi sanitari, in prima linea

con l’assessorato retto da Edda De Iasio.