Miss Mamma 2023, a Santa Maria Capua Vetere continuano le selezione

Proseguono in tutta Italia le selezioni per «Miss Mamma Italiana 2023», concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia «Evergreen» per le mamme con più di 56 anni.

Lo scorso fine settimana, all’Essentia Club di Santa Maria Capua Vetere, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le Mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ELENA SCARDAPANE 41 anni, casalinga, di Villaricca (NA), mamma di Angela e Gennaro, di 17 e 15 anni.