Pensioni, detrazioni familiari a carico: domanda all'Inps entro il 12 febbraio. Chi può (e deve) farla

Pensioni. C'è tempo fino al 12 febbraio per richiedere l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico. La domanda va presentata entro questa data all'Inps tramite il servizio on line dedicato. Possono farne istanza i pensionati residenti all’estero, a patto che i Paesi assicurino un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. I particolari sono stati stabiliti dall'ente previdenziale nel messaggio n. 245/2024.