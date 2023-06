La «Fcf bike tour 2023» con Cannavaro fa tappa al Sunrise di Caserta

La raccolta fondi per l'apertura della prima «Casa del Sorriso» a Napoli raggiunge Terra di Lavoro. La tappa dell'Fcf bike tour 2023 con Fabio Cannavar c'è stata, infatti, stamattina a Caserta. Punto d'incontro, la pizzeria Sunrise di via Roma. La carovana di biciclette per l'evento benefico organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara è stata resa possibile a Caserta grazie alla disponibilità del gestore del Sunrise, Giuseppe Russo in collaborazione con Evolution Bikers di Giannini, leader nel settore della vendita di biciclette da oltre 40 anni. Fra i vari sponsor ci sono anche degli autosaloni. All'arrivo del corteo di biciclette in testa c'era l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, molto amato dai ciclisti per la sua passione per le due ruote.

«La tappa è stata voluta da me e dal mio socio, Fabio Biondi in collaborazione con Evolution bikers - ha dichiarato Russo - noi abbiamo aderito come sponsor e ne siamo fieri».

La «Casa del Sorriso» sarà il primo centro di accoglienza per bambini e mamme sole a Napoli.