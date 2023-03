Cibo a domicilio, Deliveroo attiva il servizio a Villa Literno

A marzo crescerà il servizio di Deliveroo in Campania. La piattaforma leader dell’online food delivery infatti estenderà il suo servizio in provincia di Caserta, in particolare a Villa Literno. Con l'attivazione del servizio, Deliveroo dovrebbero aumentare le opportunità di lavoro sul territorio e le partnership con locali e ristoranti della provincia di Caserta.

Continua, dunque, l’espansione territoriale della piattaforma che oggi raggiunge 38,5 milioni di italiani e collabora con più di 22.000 tra ristoranti e supermercati partner nelle oltre 1.500 città in cui il servizio è attivo. Anche in questi nuovi centri quindi sarà possibile ordinare, comodamente da casa o dall’ufficio, i piatti dei propri ristoranti preferiti o la spesa utilizzando la App.