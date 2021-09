Distrutto il giardino della Pace ad Alife ko la panchina della vittima di femminicidio

Ad Alife è stato vandalizzato il «Giardino della Pace», voluto dal Movimento per la Pace e realizzato in centro. È stata presa di mira anche una panchina contro la violenza. Rubati i faretti solari, ridotta in frantumi l'area che è presidio di pace e di legalità. «Gli atti vandalici e di sfregio che si stanno verificando nell'area che ospita l'Albero della Pace - ha affermato Agnese Ginocchio, presidente del Movimento - hanno distrutto i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati