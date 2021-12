«Don Diana dimenticato la sua gente abbandonata, Casale periferia estrema»

«Siamo rimasti la periferia della Campania. Peppe si sarebbe aspettato di più dalla rinascita di un territorio. Invece è proprio vero ciò che dice don Carlo Aversano. La mentalità di alcune persone a Casal di Principe non è cambiata e c'è il rischio che i camorristi tornino. In che modo? Ignorando i bisogni dei cittadini. Così si crea l'humus per l'Antistato». Marisa Diana è la cugina di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso a Casal di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati