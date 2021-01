Una donna di 93 anni è finita in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dopo essere

rimasta ustionata e intossicata nell'incendio che ha coinvolto l'abitazione in cui vive, in via Adriano a Santa Maria Capua Vetere. Sono stati i vigili del fuoco di Caserta a salvare la nonnina, che ha riportato ustioni agli arti inferiori

e anche un trauma cranico nella caduta.

Ultimo aggiornamento: 17:03

