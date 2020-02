Hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana questa mattina, sul piazzale d'onore della Caserma Oreste Salomone, sede del Comando Divisione Acqui e del 17esimo Reggimento Addestramento Volontari (RAV) Acqui, gli 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP-1) dell'Esercito Italiano, appartenenti al 3° blocco del 2019. Alla cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, hanno preso parte numerose autorità militari, civili e religiose, tra cui il viceprefetto di Caserta, Michele Lastella, il sindaco di Capua, Luca Branco e il vescovo di Capua, Monsignor Salvatore Visco. Presenti, inoltre, il comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale, i Gonfaloni di Bellona e Mignano Monte Lungo, i Labari ed i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio, oltre alle migliaia di parenti ed amici giunti a Capua da ogni parte d'Italia per condividere, con i giovani Volontari, la solennità di questo giorno indelebile per ogni soldato. © RIPRODUZIONE RISERVATA