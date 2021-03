Raid di vandali nella scuola elementare Muri imbrattati di vernice, arredi devastati

FALCIANO DEL MASSICO - Raid vandalico la notte scorsa ai danni dell'istituto comprensivo di Falciano del Massico. I teppisti si sono introdotti nottetempo nei locali della scuola in via Ponticelli, nel centro del paese, dopo aver forzato una porta posteriore. Una volta all'interno hanno danneggiato suppellettili, arredi e pareti imbrattando il tutto con della vernice di colore verde di una bomboletta spray, poi lasciata sul posto abbandonata su uno dei banchi. La scoperta è stata fatta ieri mattina da uno dei collaboratori scolastici all'apertura dell'istituto. Immediatamente sono stati avvertiti i vigili urbani ed i carabinieri della stazione di Falciano del Massico. I militari dell'Arma sono al lavoro per risalire agli autori del gesto ed hanno anche acquisito le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona. Dura la reazionie del sindaco Erasmo Fava che parla di criminali e malfattori, "In un momento così difficile hanno devastato la casa dei nostri ragazzi. E' un'autentica vergogna", afferma.

