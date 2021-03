Ragazzo muore dopo ricovero, è giallo: il pm ordina l'autopsia

Una morte all'apparenza per cause naturali ma sulla quale stanno indagando i carabinieri. Si tratta di un un ragazzo giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta in condizioni disperate. Il decesso sarebbe avvenuto per un colpo alla testa ma il corpo presentava altri traumi. Sul caso indagano i carabinieri mentre sarà l’autopsia a dover chiarire le circostanze del decesso. Il giovane viveva non lontano dall'ospedale civile ed era stato trovato privo di sensi in via Giorgio La Pira.

Ultimo aggiornamento: 20:25

