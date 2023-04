Scudetto Napoli: scatta il countdown in tutta la provincia. Dal capoluogo ai comuni della conurbazione casertana; dai centri del Matese all'agro aversano e al litorale: strade e palazzi sono colorate d'azzurro in attesa che esploda la festa. Se nel lunch match di Milano l'Inter dovesse fermare la Lazio, al Napoli basterebbe battere la Salernitana per rivincere lo scudetto dopo 33 anni. Pronto a scattare il piano sicurezza. La Questura ha allertato i commissariati e le compagnie dei carabinieri dei principali centri della provincia: previsto anche l'impiego di un centinaio di rinforzi, compresi carabinieri e fiamme gialle.

APPROFONDIMENTI Scudetto, la festa e la lunga attesa Napoli-Salernitana, dj-set allo stadio Maradona Scudetto Napoli, festa anche in ospedale: ecco le sagome per i baby pazienti

A Caserta turni straordinari per la polizia municipale già a partire dal primo pomeriggio: un super impiego nelle ore della movida e nel ponte del primo maggio che sta attirando moltissimi turisti alla Reggia. Saranno 12 i vigili che affiancheranno le forze dell'ordine in città. Alla festa scudetto, infatti, si affiancano i vacanzieri del primo maggio. A Caserta, poi i tifosi rossoblù, saranno in città visto che ad Aprilia la Casertana giocherà un match a porte chiuse. In ogni caso, preoccupano più che eventuali episodi di intolleranza da parte dei tifosi di altre squadre, i caroselli in auto e il consumo eccessivo di alcol.

A Caserta e a Capua dalle 22 vige il divieto di vendita di bottiglie di vetro o lattine. Previsto un dispositivo di traffico ad hoc a Santa Maria Capua Vetere e ad Aversa con la chiusura di alcune strade del centro per assicurare tranquillità ai tifosi che sfileranno a piedi. Nel capoluogo i maggiori controlli si concentreranno nell'area del Monumento ai Caduti, in via piazza IV Novembre: quello il tradizionale centro delle feste sportive in città dove si prevede il maggior afflusso di persone. Attenzionati anche gli eventuali ingorghi stradali in centro che potrebbero impedire il passaggio di mezzi di soccorso. Unanime l'appello a una festa serena e senza incidenti.

I club Napoli della provincia stanno allestendo festoni e preparando la sfilata. A Santa Maria a Vico strade "tatuate" con l'effige di Maradona e gigantografie dei campioni azzurri adornano la città. A Santa Maria Capua Vetere il club di tifosi locali, ottenute le necessarie autorizzazioni dal Comune (era stato multato e costretto alla rimozione di festoni e stricioni) sta addobbando le vie del centro storico sin da ieri mattina. «È un'emozione fortissima dice il presidente Rosario Avenia vorrei pensare ad altro ma proprio non ci riesco. Domani (oggi, ndr) al club sarà una maratona azzurra a partire dalle 12 mentre una nostra delegazione sarà allo stadio Maradona con lo striscione. Di certo non dormirò».

«Il paese è già pronto dice il presidente del club Napoli di Sessa Aurunca Massimo Pergamo è una festa che aspettiamo da 33 anni. Da tempo sono convinto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Quest'anno sono stato tra i primi a crederci. La squadra mi piaceva. Dispiace soltanto che non si sia riusciti ad andare avanti in Champions League ma la gioia è lo stesso enorme». Prevista una doppia festa: oggi, salvo intoppi, e poi il 4 giugno con il patrocinio del Comune. E a Sessa Aurunca c'è chi ha addobbato la macchina per l'occasione ornandola con l'effige del terzo scudetto. Festoni anche a Marcianise e ad Aversa maxi scudetto all'arco dell'Annunziata, ma in generale in tutte i centri, anche quelli più piccoli. Un momento di festa annunciato che scatterà probabilmente già oggi o al massimo giovedì.