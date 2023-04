Scudetto Napoli, festa anche in ospedale: ecco le sagome per i baby pazienti

Festoni, bandiere e persino le sagome di un Napoli già schierato in campo. La festa scudetto della squadra azzurra arriva anche in ospedale: il reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Federico Ii di Napoli si tinge d'azzurro anche per i pazienti più piccoli, appassionati di calcio e innamorati dei propri eroi. Un modo per fare festa anche in un momento più difficile, con la squadra di Spalletti pronta a regalare una gioia in tutta la città.