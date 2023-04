Un originale striscione è spuntato nella notte nel quartiere San Pietro a Patierno, all'esterno del Parco dedicato all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

«Se adeguarsi vuol dire rubare io non mi adeguo», riportate alcune parole pronunciate da Pertini in un'intervista a Nantas Salvalaggio nel 1974. In calce la firma del gruppo di tifosi Quelli del Parco Pertini.