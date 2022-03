Fiaccolata di solidarietà con l'Ucraina nel piazzale della Reggia di Caserta

Fiaccolata di solidarietà al popolo ucraino questo pomeriggio a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, dove si ritroveranno studenti, docenti e dirigenti scolastici.

«La Scuola per la Pace» è il titolo scelto per l'iniziativa in programma dalle ore 16 nel piazzale antistante la Reggia, alla presenza anche del direttore dell'ufficio provinciale scolastico, Monica Matano, del sindaco Carlo Marino, del presidente della Provincia Giorgio Magliocca e dei presidi degli istituti di ogni ordine e grado di Terra di Lavoro.

Nelle vesti di facilitatrici dell'evento saranno presenti la dirigente scolastica Antonella Serpico del Giordani di Caserta, la docente e già parlamentare Camilla Sgambato, e il presidente della Consulta degli Studenti della provincia di Caserta, Damiano Schiavone. Sono previste le testimonianze degli studenti ucraini. Alle 18 vi sarà l'accensione simbolica delle candele e delle lampade, anche dei cellulari.