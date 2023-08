La Fiera del Vintage riapre gli eventi all’A1Expò

Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti al polo fieristico A1Expò, in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista. “Tu pensa a rilassarti, al resto ci pensiamo noi” è questo lo slogan con il quale l’ente fieristico ha annunciato un tour di eventi che insisteranno da sabato 2 settembre con "Fiera del Vintage" e proseguiranno nei weekend successivi con "Truck in Sud", "Bufala Village", "Baccalà Village" (Con un doppio weekend) e la novità "Beer Fest" dal 13 al 15 ottobre.



Si inizia, come di consueto, con Fiera del Vintage, giunta alla XII edizione, in concomitanza con il Salone dell’Antiquariato e Fashion Vintage, l’area dedicata invece all’abbigliamento ed agli accessori di moda.

fiera del Vintage sarà aperta sabato 2 dalle 10 alle 22 e domenica 3 settembre dalle 10 alle 20.

Inaugurata nel 2019, fiera del Vintage è ormai un punto di riferimento e di interesse nazionale per gli appassionati. Un’esposizione vasta e varia, composta da oltre 300 stand, dall’antiquariato al modernariato, passando per i vinili, l’artigianato, i giocattoli di un tempo e tante sfiziosità che allieteranno la permanenza dei visitatori. Un eco che travalica ogni confine, da quello geografico a quello generazionale; infatti, i visitatori della fiera giungono da ogni dove, anche oltre i perimetri regionali, hanno culture diverse, com’è diverso il fattore anagrafico.

Tantissimi sono i giovani che partecipano a fiera del Vintage, curiosi di vedere gli oggetti di un tempo e che ritornano prepotentemente sulla scena trend-moderna, così come i meno giovani ammaliati da una sana nostalgia nel rivedere quell’oggetto che una volta in casa magari era fondamentale e che oggi, invece, è stato sostituito da un apparecchio tecnologico che ne fa le veci.





«Settembre è il mese delle ripartenze – afferma il presidente del polo fieristico Antimo Caturano – e anche per gli eventi che ci riguardano sarà così. Oltre a portare divertimento e svago, vogliamo contribuire a dare un impulso importante alla valorizzazione delle eccellenze territoriali e al settore terziario di Terra di Lavoro. Vi aspettiamo per onorare insieme le nostre passioni, le specialità nostrane e ampliare la rete di conoscenze e opportunità».