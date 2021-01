È stato sorpreso ad Acerra, mentre stava per fuggire, ancora una volta, il dandy del clan dei Casalesi. Francesco Cirillo detto «Cosciafina», condannato a 30 anni di carcere per aver partecipato all'omicidio di Domenico Noviello, era in fuga dal 19 novembre scorso. Si è arreso, «tradito» forse dai suoi spostamenti per confondere le acque. Le forze dell'ordine sono state più veloci di lui.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Prese i soldi dei Casalesi: giustiziato;arrestati killer del figlio... LA CAMORRA Casalesi, il sacco di Firenze:ditte fantasma per i lavori di musei... LA CAMORRA Camorra e supermarket, così il clan Zagariariciclava il...

L'arresto di Cirillo è il risultato di un lavoro di collaborazione della polizia della questura di Caserta, con a capo Antonio Borrelli - Squadra Mobile - con i carabinieri del posto.



«Alla notizia del mancato arresto di Francesco Cirillo, determinato dalla sua fuga a seguito della condanna a 30 anni di reclusione per aver avuto un ruolo nell’omicidio di Domenico Noviello, avevamo espresso la nostra forte preoccupazione. Alla notizia dell’arresto odierno dello stesso Cirillo, esprimiamo un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura che con tenacia hanno continuato a lavorare per fare giustizia». Così il comitato don Diana, con sede in un bene confiscato a Casal di Principe, appena trapelata la notizia dell'arresto dell'ultimo fuggitivo del clan dei Casalesi. «Ai familiari di Domenico Noviello tutti, va il nostro abbraccio e la fiducia che insieme la battaglia contro la camorra e contro i camorristi si vince».

Anche le istituzioni si fanno sentire: «Finalmente viene fatta giustizia», dice Nicola Morra presidente commissione Antimafia.

Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA