Ruba staffe di ferro in un capannone, arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato B.V., 38enne, domiciliato a Sant’Arpino. Allertati dalla centrale operativa, a seguito di una segnalazione al 112, i militari hanno sorpreso l’uomo in un capannone di una ditta di via Gandhi a Orta di Atella, mentre intento ad asportare 40 staffe in ferro, della lunghezza di circa 2,5 metri ciascuna, caricandole a bordo di furgone. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita e l’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari.