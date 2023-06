Attimi di terrore a Calvi Risorta, durante la notte scorsa. Tre malviventi hanno derubato un'anziana residente in una villa. La vittima è una donna di 77enne, R. C., da ieri sotto choc per l'accaduto. La banda ha agito intorno alle ore 2, raggiungendo a bordo di una vettura la villa di via San Nicola, nel quartiere Zuni, approfittando delle strade deserte. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che al volante della vettura ci fosse un quarto complice che avrebbe aspettato gli altri membri della banda nelle vicinanze della casa presa di mira. Singolare la dinamica: una volta raggiunto l'ingresso, i ladri hanno sfondato la finestra dell'abitazione. La donna, vedova, in quel momento era sola in casa: i figli, infatti, vivono all'Estero.

Una volta dentro però i criminali, armati di pistola, hanno avuto gioco facile: dopo essersi accertati che all'interno dell'abitazione non ci fosse nessun altro, hanno chiuso la porta della camera da letto dove l'anziana stava riposandoin modo che non potesse chiamare i soccorsi se si fosse accorta della loro presenza. Subito dopo, hannopresenti sul posto: fra loro, degliNon solo, i malviventi, infatti, sono riusciti a mettere le mani sullai. Al suo interno c'erano alcuni gioielli e denaro contante. Una volta recuperata la cassaforte, i rapinatori hanno lasciato la villa, facendo perdere le loro tracce, ma pare la donna si sia svegliata proprio mentre i tre tentavano di andar via. Molto probabilmente, la loro fuga è continuata lungo la Casilina: prima di lasciare il territorio caleno si sono disfatti del cellulare della donna, ritrovato successivamente nei pressi del bivio tra Calvi e Sparanise.Sul terribile episodio, ora, indagheranno i carabinieri della caserma locale, coordinati dai colleghi di Capua. Dopo aver ascoltato la povera donna, spaventata ma fortunatamente illesa, in questi giorni i militari dell'Arma analizzeranno le immagini riprese dalle telecamere della videosecurity. Certo, non sarà facile identificare i tre ladri, dato che avevano tutti il volto coperto. Più semplice, invece, potrebbe essere rintracciare la vettura con la quale si muovevano.Nel luglio 2021, infatti, come spiegato anche dal sindaco Giovanni Lombardi, sul territorio comunale sono state istallate le telecamere di ultima generazione, integrate con il sistema di lettura delle targhe. Tutto ciò potrebbe favorire le attività di ricerca da parte dei militari dell'arma. Nella zona in cui si è verificato il furto, infatti, la videosorveglianza è attiva. Intanto, sulla vicenda della scorsa notte si è espresso anche il sindaco Lombardi, che ha dichiarato: «Ho avuto modo di parlare con i familiari della signora che in questo momento non si trovano a Calvi. Le indagini sono in corso, ci auguriamo che con l'ausilio delle telecamere si arrivi a qualche risultato». Sfortunatamente, negli ultimi tempi la cittadina dell'agro caleno è stata spesso teatro delle scorribande di qualche malvivente. Una vicenda come quella della scorsa notte, però, rappresenta una spiacevole novità per un paese tranquillo come quello dell'alto casertano.