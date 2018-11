CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Novembre 2018, 10:39

Se ne va un altro pezzo della centrale nucleare di Sessa Aurunca. Quattrocento tonnellate di ferro, rame, acciaio. Ma tanto resta da smantellare su un impianto con 262.970 tonnellate di materiale convenzionale e 5.180 tonnelate di sostanze radioattive destinate al deposito nazionale di là da realizzare. Alle 14 di ieri il camion con il primo pezzo del rotore (55 tonnelate circa) è partito per Brescia. Destinazione un impianto di riutilizzo del metallo. In quattro giorni andrà via tutto il resto dell'alternatore e del rotore.È così che si farà spazio per lo smontaggio della turbina dell'impianto, una delle operazioni più complesse nella centrale di Sessa Aurunca. E si farà spazio per le lavorazioni e la realizzazione del terzo deposito per lo stoccaggio del materiale di bassa e media radioattività. Un passo avanti verso il processo di smantellamento totale. La centrale fu chiusa prima ancora del referendum sul nucleare per motivi di sicurezza dopo il terremoto, i lavori di smantellamento partirono nel 2012, finiranno nel 2026. Fu costruita nel 1964, progetto del cemento armato di Riccardo Morandi, lo stesso del ponte di Genova crollato. Funzionò per 14 anni, poi chiuse.