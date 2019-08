Venerdì 16 Agosto 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 19:15

Non rispondevano al campanello da giorni sono stati i vigili del fuoco di Caserta a ritrovare i due coniugi all'interno dell'abitazione in via Verga a San Nicola la Strada. Uno dei due era senza vita posizionato quasi sotto al letto. Si tratta di M.D.S., 94 anni, mentre la moglie M.N., 81enne era ferita.La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale per le cure, mentre la salma del marito è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Caserta. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.