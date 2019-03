Sabato 30 Marzo 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, sono stati intitolati al vicebrigadiere dei carabinieri, Emanuele Reali, i Giardini del monumento ai Caduti della Patrià a Montefiore Conca (Rimini). Il militare in servizio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta fu travolto e ucciso da un treno in transito nel novembre dello scorso anno, mentre stava inseguendo un rapinatore. Alla cerimonia sono intervenuti la vedova del militare, Matilde Grasso Reali e i genitori del carabiniere scomparso.Emanuele era nato a Rieti, poi si era trasferito nel Casertano per lavoro con la famiglia; la moglie è di Piana di Monteverna, (Caserta) ma la coppia viveva con le due bimbe in una villetta di un tranquillo condominio di via Mameli a Bellona (Caserta) prima della terribile tragedia.