Condannato a due anni lo stalker di Giorgia Meloni. Il tribunale di Roma ha giudicato colpolevole Raffaele Nugnes, accusato di stalking per avere preso di mira il leader di Fratelli d'Italia. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale che hanno riconosciuto nei confronti dell'imputato un vizio parziale di mente disponendo un terzo anno da trascorrere presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

L'uomo, originario di Caserta e arrestato nel luglio scorso dalla Digos, aveva scritto messaggi minacciosi e diffamatori via Facebook arrivando a sostenere che la figlia della Meloni in realtà sarebbe sua figlia. Nugnes prima di essere raggiunto da una ordinanza cautelare ai domiciliari era stato oggetto anche da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per due anni nella provincia di Roma, su provvedimento del Questore: si era, infatti, recato nella Capitale per scoprire dove abitasse la parlamentare. «Sentenza giusta che rispecchia quanto risultato dalla perizia psichiatrica che ho ritenuto di chiedere» commenta il legale della Meloni, Urbano Del Balzo.



