Gli appuntamenti culturali a Caserta e in provincia

AMBIENTE

Il liceo “Manzoni” di Caserta, dopo aver aderito al progetto del WWF Italia “One Planet School - l’Oasi del Pensiero”, continua la formazione dei suoi studenti sulle problematiche ambientali. Il 16 marzo, sulla piattaforma streaming “Campus Manzoni”, si discuterà sul tema “Sostenibilità ambientale e biodiversità…chiariamoci le idee!”. Tra i relatori anche Alessandra Prampolini, direttore generale Wwf Italia.

FOOD

Un corso attraverso cui apprendere tutti gli elementi di base di food photography. Con l’incontro del 15 marzo con il maestro Gabriele Scognamiglio, per la scuola di cucina Dolce e Salato di Maddaloni, si potranno imparare tecniche e trucchi per poter far risaltare con scatti perfetti il lavoro degli chef.

LEGALITÀ

Il 19 marzo, nel giorno del 22esimo anniversario della sua uccisione, si ricorda Don Peppe Diana all’Istituto “Da Vinci-Lorenzini” di Caserta. Studenti e studentesse incontreranno online, dalle 9 e 30, Luigi Ferraiuolo, autore del libro “Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra”, e Carmela De Lucia del coordinamento provinciale Libera Caserta.

LIBRI

Si continua a parlare di libri e letteratura sulla pagina Facebook di "Il ritrovo del lettore". Prossimo appuntamento mercoledì 17, dalle 21.00, per confrontarsi su "La panne" di Friedrich Dürrenmatt, da cui è stato tratto il film di Ettore Scola con Alberto Sordi "La più bella serata della mia vita".

MASTERMEDIA

Da semplici passatempi, Facebook ed Instagram possono trasformarsi in preziosi alleati per il proprio lavoro. In che modo? A spiegarlo saranno Serena Cimino e Marina Mercaldo attraverso un ciclo di quattro lezioni promosse da “Capua luogo della Lingua”. Gli incontri online si svolgeranno dal 16 marzo per 4 martedì sera consecutivi (dalle 21.00 alle 22.00).

RICONOSCIMENTI

E’ andato all’imprenditrice agricola casertana Imma Migliaccio lo “Special innovation award for women farmers” promosso dal CopaCogeca e Corteva. Laureata in giurisprudenza, 41 anni e due figli, dal 2010 conduce l’azienda Abim, a Nocelleto di Carinola, e da quella esperienza implementa il progetto aziendale biologico Ortomami.

SEMINARI

Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" organizza il seminario “Preziose emozioni”, in programma lunedì 15, dalle ore 14.30. L'azienda Giannotti promuove un contest di design per gli studenti del Laboratorio di "Design del Gioiello" al fine della condivisione e produzione delle proposte vincitrici.

TELEVISIONE

Maestri casertani della pizza arrivano in tv. Domenica 14 Luca Doro, il pizzaiolo di Macerata Campania tra i protagonisti dell’evoluzione della pizza in Campania, parteciperà al programma “Mica Pizza e fichi”, in onda su La7 alle 11.35.

