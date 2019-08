Il Ferragosto rovente della Lega sul litorale casertano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Agosto 2019, 10:54

Il coordinamento provinciale della Lega è alle prese con gli ultimi dettagli per l'arrivo di Matteo Salvini il giorno di Ferragosto. Il «beach tour» del ministro dell'Interno in provincia di Caserta ha previsto come prima sosta Castel Volturno, dove prenderà parte, alle ore 11, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Subito dopo ci sarà la conferenza stampa. Con la conferenza stampa si concluderà la prima fase istituzionale e subito dopo ci sarà quella politica, infatti Salvini, alle 12 e 30, saluterà amministratori, militanti e simpatizzanti sul lungomare di Castel Volturno al lido «Fontana Blu».LA SERATASubito dopo il vice premier si sposterà a Baia Domizia, presso il Cumeja beach club, qui dovrebbe sostare fino alle 20 e 30 per spostarsi nell'area parcheggio, in via Fontanavecchia, sempre a Baia Domizia, si tratta di un'area ricadente nel territorio del comune di Cellole. Nel pomeriggio il ministro dell'Interno sarà occupato in alcuni incontri riservati, quindi a «porte chiuse». Tra questi dovrebbero figurarne alcuni di approfondimento di alcune tematiche, quali le istanze degli allevatori bufalini e poi dovrebbe esserci un incontro anche con alcuni rappresentanti della cosiddetta «Terra dei fuochi».