Martedì 15 Ottobre 2019, 10:13

Il futuro dell'area ex Macrico potrebbe essere deciso dal governo Conte. Un dossier sull'area di proprietà dell'Istituto diocesano di sostentamento clero, che si estende per circa 330mila metri quadrati nel cuore della città, in queste ore è infatti già sulla scrivania del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.