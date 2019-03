Passeggiava in pantofole in strada strada come una persona qualsiasi, ma invece era in attesa che qualche cliente gli si avvicinasse per vendergli la droga. Protagonista un pusher nigeriano di 32 anni, notato e arrestato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno, sul litorale casertano. I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta avevano allestito dei servizi di controllo nella degradata località di Bagnara, per provare a porre un argine allo spaccio gestito, così come la prostituzione, dalla mafia nigeriana. Il 32enne Justice Ceaser Mbanusi è stato così visto mentre passeggiava con fare sospetto, guardandosi intorno come fosse in attesa di qualcuno; ed in effetti, dopo poco gli si è avvicinata un?auto, che qualche istante più tardi è ripartita. È quindi scattato il blitz degli investigatori della Mobile; l'uomo ha provato a fuggire togliendosi le pantofole e correndo ma è stato immediatamente fermato. Gli agenti lo hanno perquisito con l'aiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza di Aversa Bold, Cafor e Delios, che hanno fatto scoprire lo stupefacente. In particolare i poliziotti hanno sequestrato al 32enne 80 dosi di varie droghe, ovvero di eroina, cocaina e marijuana per un peso di svariate decine di grammi.

Venerdì 22 Marzo 2019, 15:50

