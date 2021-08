Fiamme nel Casertano, oliveti distrutti: la mano dei bracconieri dietro i roghi

Brucia, come il legno gettato in un calderone già rovente. E viene spazzato via dalle fiamme giorno dopo giorno. È il patrimonio naturalistico di Terra di Lavoro, di nuovo alle prese con fiamme e criminali. Sì, perché il boom di incendi che si registra in queste ore su monti e colline di tutto il Casertano è spiegabile solo in parte con le temperature africane arrivate a sfiorare i 40 gradi. Le responsabilità maggiori, come accade ormai da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati