Un 18enne morto e altri due giovani ricoverati in rianimazione: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Castel Volturno, che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi, oltre a un quarto amico che ha riportato ferite lievi. Dalle prime indagini effettuate dai carabinieri, sembra che il conducente, un 24enne del posto, abbia perso il controllo della vettura per cause ancora in corso di accertamento. L'auto viaggiava in via Occidentale, quando è finita fuori strada e si è ribaltata finendo nel fosso a fianco alla carreggiata. Uno dei quattro occupanti, un 18enne, è morto sul colpo, mentre il giovane alla guida e un altro passeggero sono stati condotti all'ospedale di Caserta e sono tuttora ricoverati in rianimazione; il quarto ragazzo presente è stato invece portato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

