Incidente in autostrada tra Roma e Napoli: carambola tra tre auto, ci sono tre morti

Poco prima delle 19:30, sulla A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture, nel quale tre persone sono decedute. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia stradale.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione sesto tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Al momento (ore 19:55) sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 722, si registrano 3 km di coda in direzione di Napoli.