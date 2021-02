PIGNATARO - Incidente mortale a Pignataro Maggiore. Intorno alle ore 20, un uomo di sessantuno anni ha perso la vita, in seguito ad un terribile sinistro stradale. La vittima, B.F, era di Mondragone, e stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto lungo l'Appia. Nei pressi della SS7, un uomo a bordo di un'Alfa Romeo, cercando di sorpassare la vettura del mondragonese, ha urtato quest'ultima, mandandola fuori strada. La Punto è stata completamente distrutta, mentre la persona che guidava l'Alfa ha abbandonato l'auto sulla carreggiata, e si è dato alla fuga. Gli utenti del traffico hanno poi chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ed i carabinieri di Pignataro. Al loro arrivo però, per il povero B.F non c'era più nulla da fare. Sulla dinamica del sinistro stanno ora indagando i militari dell'arma pignatarese, guidati dal maresciallo Giuseppe Grumiro. Questi ultimi, sono sulle tracce del pirata della strada.

