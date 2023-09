Cade dalla moto e muore: il centauro ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato malamente a terra, dopo l'impatto con un'autovettura. Resta ancora da chiarire la dinamica del sinistro da parte delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio intorno alle 14 in viale della Libertà: un uomo di 30 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in sella a uno scooter. Si tratta di Giuseppe Cesaro, residente a Gricignano d'Aversa, figlio di Pasquale molto conosciuto nel piccolo centro dell'Aversano. Alcuni presenti hanno subito chiamato i soccorsi, allertando sia il 118 sia le forze dell'ordine che sono immediatamente intervenuti sul luogo.

Sulla dinamica dell'incidente resta ancora qualche dubbio: da chiarire le cause dell'impatto. Non si esclude la possibilità di un malore, ma questo sarà l'autopsia a confermarlo. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il giovane geometra abbia perso il controllo del mezzo e, prima di cadere sull'asfalto, sia finito contro un'auto. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Secondo le testimonianze di chi si trovava sul posto, il giovane dopo la caduta sarebbe stato cosciente e avrebbe anche risposto alle domande dei presenti fornendo il proprio nome, e avrebbe perso coscienza solo dopo qualche minuto. Un dramma che ha sconvolto due comunità, quella di Gricignano di Aversa, luogo di residenza della vittima, e la cittadina di Lusciano dove erano in corso i festeggiamenti per San Luciano, il Santo patrono. Festeggiamenti che sono continuati dopo uno breve stop durante l'accaduto. L'arteria è stata interdetta al traffico veicolare in ambo i sensi di marcia, fino all'arrivo del magistrato di turno e al trasporto della salma all'obitorio.

Doveva essere, a Lusciano, una domenica di festa, invece si è trasformata in una drammatica giornata con lo schianto avvenuto sulla strada che collega il comune dell'Agro aversano con Aversa e Parete. Arteria, lungo la quale ci sono le uscite dell'Asse mediano, che da sempre è teatro di gravi incidenti. Migliaia di auto e mezzi pesanti la percorrono quotidianamente, tanto che le amministrazioni dei tre comuni limitrofi (Lusciano, Aversa e Parete) stanno progettando di realizzare una strada alternativa per decongestionare il traffico.

Ma la giornata di ieri è stata al centro dell'attenzione di forze dell'ordine e sanitari anche per un altro incidente avvenuto poche ore prima in via Leopardi, sempre a Lusciano, che ha visto coinvolte tre automobili. Nel sinistro è rimasto ferito un uomo. Dai primi accertamenti della Polizia municipale, pare che l'incidente sia stato provocato da un'automobilista che non ha rispettato lo stop e si è scontrato con una Dacia. Il conducente di quest'ultima auto ha perso il controllo della vettura e ha tamponato una terza automobile. L'uomo è rimasto ferito per cui è stato necessario il trasporto in ospedale, ma pare che non sia in pericolo di vita. Per gli altri conducenti delle altre autovetture c'è stato solo un grosso spavento: sono usciti illesi dalle auto, senza dover far ricorso ai sanitari. Insomma, una giornata iniziata male e finita peggio che gli abitanti di Lusciano ricorderanno a lungo, soprattutto chi ha assistito alla tragica scomparsa del giovane geometra.